Редькин: не так важно, кто побежит в эстафете на ОИ — Казакевич, Иванович или Петрович

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин высказался о выступлении женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянки заняли второе место, уступив лишь сборной Норвегии. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал. Драчёв не стал критиковать Казакевич.



«Три штрафных круга у Казакевич — это плохо. Нам нельзя так ошибаться. Да, был сильный ветер, но Ирина и сама была немного на нервяке. Если бы она использовала один запасной патрон на лёжке и два на стойке, то мы были бы первые.



Миронова вместо Казакевич на Олимпиаде? Миронова в любом случае побежит. Что касается Ирины, то Васнецова тоже «не айс» пробежала: потратила четыре запасных патрона. Не так важно, кто побежит в эстафете на Олимпиаде — Казакевич, Иванович или Петрович. Больше одного запасного патрона на этап тратить нельзя», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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