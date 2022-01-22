Церемония награждения после эстафеты в Антхольце, в которой россиянки стали вторыми. Видео
Поделиться
Сборная России заняла второе место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Гонка складывалась драматично для российской команды. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич опустилась на шестое место. Она ушла на три штрафных круга, из-за чего отстала почти на 30 секунд от лидеров.
Тем не менее на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина подняла российскую команду на второе место. Россиянки в итоге уступили лишь Норвегии.
После гонки призёрам вручили медали во время официальной церемонии.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».
Этап Кубка мира в Антхольце является последним перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине (Китай).
Новость по темеВеликолепный финиш Нигматуллиной в эстафете в Антхольце. Видео
Комментарии
- 22 января 2022
-
20:09
-
19:59
-
19:57
-
19:49
-
19:31
-
19:28
-
19:21
-
19:20
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:51
-
18:47
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:39
-
18:34
-
18:24
-
18:14
-
18:09
-
18:03
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:31
-
17:24
-
17:01
-
16:56
Партнерский контент