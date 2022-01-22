Церемония награждения после эстафеты в Антхольце, в которой россиянки стали вторыми. Видео

Сборная России заняла второе место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Гонка складывалась драматично для российской команды. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич опустилась на шестое место. Она ушла на три штрафных круга, из-за чего отстала почти на 30 секунд от лидеров.



Тем не менее на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина подняла российскую команду на второе место. Россиянки в итоге уступили лишь Норвегии.



После гонки призёрам вручили медали во время официальной церемонии.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Антхольце является последним перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине (Китай).