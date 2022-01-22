Казакевич, пробежавшая три штрафных круга, подвела итоги эстафеты

Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итог женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянки показали второй результат, проиграв только команде Норвегии.



Для Казакевич гонка сложилась неудачно. Она на третьем этапе ушла на три круга. Свой этап Казакевич начинала лидером, но после этого откатилась на шестое место. На четвёртом этапе Ульяна Нигматуллина смогла вернуть российскую команду в число претендентов на медали. В концовке она и вовсе поднялась на второе место.



«Начало гонки получилось неплохим. У меня было большое преимущество, порядка 30 секунд. Кристина сделала мне хороший запас. Лёжа, в принципе, получилось сработать неплохо. Я пришла с хорошим запасом на рубеж стоя, но допустила очень много ошибок. Старалась как можно быстрее пройти эти штрафные круги, чтобы сократить время. Понимала, что многие ошибаются и ещё остаются шансы на медаль», — сказала Казакевич в интервью пресс-службе IBU.