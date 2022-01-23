Чешка Харватова — о жёстком падении в эстафете: попа болит, всё тело ноет

Чешская биатлонистка Луция Харватова прокомментировала жёсткое падение в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Напомним, финишёр команды Харватова лидировала по ходу гонки, но её вынесло по прямой за пределы трассы на склон при повороте.

«Я загнала себя выше лимита, чего со мной никогда ранее не случалось. Там вспаханный участок, и я прошла его непрофессионально. Немного притормозила, а когда уже летела в яму, думала, буду лежать на попе или на животе. Вернуться не получалось, туда будто засасывает.

На стойке я немного нервничала. Важно было не паниковать. Там вновь столкнулась с проблемами, пришлось продувать прицел. К счастью, смогла обойтись без штрафных кругов. Попа болит, дыхание сбито, всё тело ноет. Я была ужасно напугана, что остальные меня съедят», — приводит слова Харватовой iSport.cz.