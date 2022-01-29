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Чемпионат Европы по биатлону — 2022, Арбер, мужчины, гонка преследования: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Чемпионат Европы по биатлону, гонка преследования: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы по биатлону в Арбере (Германия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 12:30 мск.

В прямом эфире гонку преследования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.

Первым на дистанцию отправится победитель спринта, норвежец Эрленд Бьонтегорд. Спустя 21 секунду стартует россиянин Никита Поршнев, затем в борьбу вступит немец Лукас Фрачер (+0.23). Участие в гонке также примут россияне: Пётр Пащенко (4-й стартовый номер, +0.23), Александр Поварницын (13-й, +1.07), Ильназ Мухамудзянов (14-й, +1.16), Василий Томшин (17-й, +1.19) и Михаил Первушин (45-й, +2.39).

Чемпионат Европы завершится 30 января.

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