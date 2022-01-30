Чемпионат Европы по биатлону, смешанная эстафета: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 30 января, на чемпионате Европы по биатлону в Арбере (Германия) состоится смешанная эстафета 4 х 7,5 км. Старт запланирован на 12:30 мск.
В прямом эфире смешанную эстафету можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
За сборную России выступят: Василий Томшин, Пётр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко.
На нынешнем чемпионате Европы россияне пока завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Золото выиграла Евгения Буртасова в индивидуальной гонке. Серебро завоевали Антон Бабиков (индивидуальная гонка), Никита Поршнев (спринт) и Пётр Пащенко (гонка преследования). Бронза в активе Натальи Гербуловой (индивидуальная гонка). Чемпионат Европы в Арбере завершится сингл-микстом.
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