Чемпионат Европы по биатлону, сингл-микст: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 30 января, на чемпионате Европы по биатлону в Арбере (Германия) состоится сингл-микст. Старт запланирован на 15:30 мск.



В прямом эфире сингл-микст можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

За сборную России выступят Антон Бабиков и Евгения Буртасова.



На нынешнем чемпионате Европы по биатлону россияне пока завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Золото выиграла Евгения Буртасова в индивидуальной гонке. Серебро завоевали Антон Бабиков (индивидуальная гонка), Никита Поршнев (спринт) и Пётр Пащенко (гонка преследования). Бронза в активе Натальи Гербуловой (индивидуальная гонка). В медальном зачёте сборная России занимает второе место. Лидирует Норвегия (4-0-1).