Серохвостов — о неучастии в гонках Антхольца: я не лежал, тренировался все дни без отдыха

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал ход второго этапа мужской эстафеты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Также спортсмен рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине.
«Я бы не назвал период без гонок на этом этапе отдыхом. Я не лежал, как приехал, тренировался все дни без отдыха.
Сегодня на последнем круге было тяжело, меня чуть-чуть приземлило, дало по мышцам. Видимо, заканчивается акклиматизация, и я уже на последних силах добегал.
В первый раз здесь бегу, тут практически как в Хохфильцене подход — очень тяжёлый и пробивает постоянно. Я работал аккуратно, чтобы не брать допы», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Мужская сборная России идёт четвёртой после завершения третьего этапа эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Третью часть дистанции преодолел Александр Логинов, он допустил три промаха на лёжке и два на стойке. Логинов показал второй ход (в 20 секундах от Йоханнеса Бё).
Финишёром сборной России является Эдуард Латыпов.
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