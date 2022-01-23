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Серохвостов — о неучастии в гонках Антхольца: я не лежал, тренировался все дни без отдыха

Серохвостов — о неучастии в гонках Антхольца: я не лежал, тренировался все дни без отдыха
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал ход второго этапа мужской эстафеты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Также спортсмен рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине.

«Я бы не назвал период без гонок на этом этапе отдыхом. Я не лежал, как приехал, тренировался все дни без отдыха.

Сегодня на последнем круге было тяжело, меня чуть-чуть приземлило, дало по мышцам. Видимо, заканчивается акклиматизация, и я уже на последних силах добегал.

В первый раз здесь бегу, тут практически как в Хохфильцене подход — очень тяжёлый и пробивает постоянно. Я работал аккуратно, чтобы не брать допы», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Мужская сборная России идёт четвёртой после завершения третьего этапа эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Третью часть дистанции преодолел Александр Логинов, он допустил три промаха на лёжке и два на стойке. Логинов показал второй ход (в 20 секундах от Йоханнеса Бё).

Финишёром сборной России является Эдуард Латыпов.

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