«Зачем глажу медаль? Она грязная». Серохвостов высказался о серебре в эстафете Антхольца

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал серебряную медаль национальной команды в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Зачем глажу медаль? Она грязная. Да нет, ещё не привыкаю стоять на подиуме с сильнейшими. Рано ещё, в феврале. На самом деле, я себя настраиваю на то, чтобы передать эстафету первым. На этом всё. А потом делаю для этого всё, что могу. Спасибо большое болельщикам за то, что за нас болеют. Это нас мотивирует, даёт силы, приятно читать хорошие слова. Мы будем бороться на Олимпиаде и привезём медали», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Также сегодня, 23 января, в Антхольце пройдёт женский масс-старт. Гонка начнётся в 17:15 мск. Россию в ней представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.