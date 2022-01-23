Российским биатлонистам вручили серебряные медали на церемонии награждения. Видео

Сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), несмотря на штрафной круг финишёра команды Эдуарда Латыпова. Уверенную победу в гонке одержала сборная Норвегии, третье место заняли немцы.

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Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км.

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) – 1.12.14,7 (4 промаха).

2. Россия (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — отставание +1.57,2 (1 круг + 12 промахов).

3. Германия (Роман Рес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрачер) +2.04,4 (4).