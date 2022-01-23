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Российским биатлонистам вручили серебряные медали на церемонии награждения. Видео

Российским биатлонистам вручили серебряные медали на церемонии награждения. Видео
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Сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), несмотря на штрафной круг финишёра команды Эдуарда Латыпова. Уверенную победу в гонке одержала сборная Норвегии, третье место заняли немцы.

Публикация доступна в «твиттере» BMW IBU World Cup. Права на видео принадлежат IBU.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км.

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) – 1.12.14,7 (4 промаха).
2. Россия (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — отставание +1.57,2 (1 круг + 12 промахов).
3. Германия (Роман Рес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрачер) +2.04,4 (4).

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