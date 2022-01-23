Ульяна Нигматуллина: в техническом и тактическом плане тренер должен быть мною доволен
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала собственное выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она показала 8-й результат. Победителем гонки стала итальянка Доротея Вирер. Лучшей из россиянок была Кристина Резцова, показавшая 4-й результат.
«Сегодня удалось всё сделать по плану, как мы говорили с тренером. Я думаю, что в техническом и тактическом плане тренер должен быть мною доволен.
Удивительно, что все мы тренировались по-разному, а скорость у всех одинаковая.
Я довольна тем, в какой форме подхожу к Олимпийским играм. Чувствую, что с каждым стартом становлюсь всё увереннее в себе. К Олимпиаде будет то, что нужно», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».
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- 23 января 2022
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