К. Резцова — о масс-старте: на последнем рубеже было очень тяжело, прямо колбасило

Российская биатлонистка Кристина Резцова подвела итоги масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Победителем гонки стала итальянка Доротея Вирер, Резцова заняла четвёртое место.



«Я довольная сегодняшней стрельбой, потому что, как мы помним, у меня были небольшие проблемы, и сегодня я старалась максимально аккуратно стрелять. Единственное, на последнем рубеже было очень тяжело. Никак не могла собраться, прямо колбасило. Сегодня мне казалось, что круг такой длинный. Даже основная тяжёлая часть не такая тяжёлая, как равнинная до неё. Это был ужас.



К четвёртому кругу у меня глаза были в кучу. Когда на пятый круг ушла, и за мной были Тироль Экхофф, Симон, Бреза-Буше, у меня были мысли убежать, но мои ноги и руки, и всё тело говорило: «Куда ты собралась? Остановись, женщина».



Сегодня очень много девочек дерзили, и я в том числе. На меня Симон на первом круге материлась по-французски. Теперь знаю французский мат. Не сказать, что специально, но её я не берегу никогда, потому что она сама себя так ведёт всегда. Поэтому сегодня я, как могла, старалась отстаивать свою позицию. При этом я не лезла вперёд, просто немного грамотнее проходила спуски и повороты. Шла первые три круга в комфортном для меня темпе, а четвёртый уже стало тяжеловато, и там было не до комфорта. Там просто было желание прийти и не умереть на рубеже.



Я ждала, что начало января будет потяжелее. Рада, что моя форма никуда не делась. Пик как шёл смазано, так как я его и отбегала. Стрельба немножко подвела, но в целом я довольна. Подхожу к Олимпиаде в боевой форме и готовности. Уверена, что буду бороться.



Хотелось бы увидеть родных, но такой возможности у нас не будет. Никаких лишних передвижений, будем находиться в «пузыре». Буду настраиваться как могу.



Я здесь хорошо отдохнула. Высота влияет на самочувствие, но усталости нет. Не думаю, что мне нужно много восстановления. Будет 10 дней до стартов. Успею откатиться и прийти в форму», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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