Майгуров: у Латыпова всё в порядке, он наберёт соревновательную форму

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о состоянии российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Он ранее находился в течение двух недель на карантине в Оберхофе (Германия) после заражения коронавирусом. После этого спортсмен прилетел в Антхольц (Италия) на этап Кубка мира.



«Что касается медицины, у Латыпова всё в порядке. Он наберёт соревновательную форму. К стрельбе есть вопросы, но сказывается отсутствие соревнований. Тем более Антхольц — это то место, где без тренировок сложно стрелять хорошо.



По прилёте в Москву спортсмены и тренеры не будут иметь возможности встретиться с родными и близкими. Что касается экипировки, для нас забронировано время, где будем только мы. «Пузырь» будет эффективный. Считаю, что на Олимпиаде мы можем бороться за медали в каждой гонке», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

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