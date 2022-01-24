Алимбекова опубликовала пост о масс-старте в Антхольце. Смольский и Драчёв отреагировали
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в своём «инстаграме» после выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она завоевала серебро.
«Масс-старт под первым номером. Слишком хорошо, чтобы заканчивалось», — написала Алимбекова.
Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой.
На пост Динары отреагировали белорусский биатлонист Антон Смольский и бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. Смольский опубликовал эмодзи, а Драчёв написал: «Вы молодец, болели за вас всей семьёй!»
Фото: «Инстаграм» Динары Алимбековой
Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер. Бронзу завоевала француженка Анаис Шевалье. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, продемонстрировала четвёртый результат.
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