Алимбекова опубликовала пост о масс-старте в Антхольце. Смольский и Драчёв отреагировали

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в своём «инстаграме» после выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она завоевала серебро.

«Масс-старт под первым номером. Слишком хорошо, чтобы заканчивалось», — написала Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой.

На пост Динары отреагировали белорусский биатлонист Антон Смольский и бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. Смольский опубликовал эмодзи, а Драчёв написал: «Вы молодец, болели за вас всей семьёй!»

Фото: «Инстаграм» Динары Алимбековой

Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер. Бронзу завоевала француженка Анаис Шевалье. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, продемонстрировала четвёртый результат.