Антон Бабиков завоевал серебро в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Россиянин Антон Бабиков занял второе место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в немецком Арбере.
Первенствовал в состязании норвежец Сверре Дален Аспенс. Третье место досталось представителю Германии Маттиасу Дорферу.
Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер. Германия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) – 51.32,1 (0 штрафных минут).
2. Антон Бабиков (Россия) – отставание 11,6 (0).
3. Маттиас Дорфер (Германия) +1.08,9 (0).
4. Оскар Ломбардо (Франция) +1.36,8 (0).
5. Филипп Хорн (Германия) +2.02,3 (3)…
9. Никита Поршнев (Россия) +2.41,5 (2)…
11. Александр Поварницын (Россия) +3.06,7 (3).
12. Василий Томшин (Россия) +3.11,6 (3)…
30. Пётр Пащенко (Россия) +4.50,2 (4)...
46. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +6.17,8 (7).
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