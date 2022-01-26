Антон Бабиков завоевал серебро в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Россиянин Антон Бабиков занял второе место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в немецком Арбере.

Первенствовал в состязании норвежец Сверре Дален Аспенс. Третье место досталось представителю Германии Маттиасу Дорферу.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер. Германия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км



1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) – 51.32,1 (0 штрафных минут).

2. Антон Бабиков (Россия) – отставание 11,6 (0).

3. Маттиас Дорфер (Германия) +1.08,9 (0).

4. Оскар Ломбардо (Франция) +1.36,8 (0).

5. Филипп Хорн (Германия) +2.02,3 (3)…

9. Никита Поршнев (Россия) +2.41,5 (2)…

11. Александр Поварницын (Россия) +3.06,7 (3).

12. Василий Томшин (Россия) +3.11,6 (3)…

30. Пётр Пащенко (Россия) +4.50,2 (4)...

46. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +6.17,8 (7).