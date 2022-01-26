Черезов: Бабиков не собирается заканчивать карьеру в этом году. У него есть мотивация

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал выступление Антона Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере. Российский биатлонист завоевал серебро.

«Антон стал вторым сегодня и отменно отработал все четыре рубежа! Было видно, что он в хорошей форме. Ничего не поделаешь с тем, что Бабиков не попал на Олимпиаду, но всякое может быть. У него есть гипотетические шансы поехать, если кто-то заболеет.

Наверное, у Антона есть ощущение, что он на уровне основы сборной. Но мы прекрасно понимаем, что он не собирается заканчивать карьеру в этом году — у него есть сильная мотивация. Будем надеяться, что Бабиков сможет закрепиться в основном составе», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.