Ярошенко: если учесть, что Бабиков — чемпион мира, серебряная медаль ЧЕ не так значительна
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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко оценил выступление российского биатлониста Антона Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере. Он завоевал серебряную медаль.
«Чемпионат Европы — второе мероприятие по важности после Олимпийских игр, за которые спортсмены получают призовые и стипендии. Я думаю, на чемпионате Европы Бабикова мотивируют призовые. А что, спортсмены только за медалью едут на Олимпийские игры? Это хорошие деньги.
Если учесть, что он — чемпион мира, то серебряная медаль чемпионата Европы не так значительна. Но существенна для его материального блага. В том числе это та медаль, которая помогает отчитаться перед Министерством спорта», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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