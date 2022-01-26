Антон Бабиков высказался о завоевании Кубка IBU в зачёте индивидуальных гонок
Поделиться
Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал завоевание «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок на Кубке IBU.
На чемпионате Европы – 2022 Бабиков стал серебряным призёром в индивидуальной гонке.
«Перед гонкой и даже после финиша я не думал о глобусе в зачёте индивидуальных гонок. Узнал об этом только на цветочной церемонии. Конечно, я рад этому, потому что это означает, что вся моя работа на огневом рубеже приносит некоторые результаты. Да, не в каждой гонке. Но когда у меня глобус, можно смотреть на него и думать: «Моя работа на стрельбище хороша». Я счастлив, и постараюсь улучшить свои показатели, расти и становиться ещё лучшим стрелком и биатлонистом в каждой гонке», — приводит слова Бабикова пресс-служба IBU.
Комментарии
- 26 января 2022
-
22:59
-
22:11
-
21:30
-
20:54
-
20:39
-
19:45
-
17:34
-
15:22
-
15:15
-
15:04
-
14:49
-
14:45
-
14:35
-
14:16
-
13:59
-
13:59
-
08:51
-
07:51
-
00:32
- 25 января 2022
-
21:40
-
20:35
-
20:04
-
19:20
-
17:43
-
17:17
-
17:00
-
15:26
-
12:48
-
12:44
-
11:15
-
10:02
-
09:19
-
09:00
-
00:39
-
00:04
Партнерский контент