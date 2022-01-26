Антон Бабиков высказался о завоевании Кубка IBU в зачёте индивидуальных гонок

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал завоевание «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок на Кубке IBU.

На чемпионате Европы – 2022 Бабиков стал серебряным призёром в индивидуальной гонке.

«Перед гонкой и даже после финиша я не думал о глобусе в зачёте индивидуальных гонок. Узнал об этом только на цветочной церемонии. Конечно, я рад этому, потому что это означает, что вся моя работа на огневом рубеже приносит некоторые результаты. Да, не в каждой гонке. Но когда у меня глобус, можно смотреть на него и думать: «Моя работа на стрельбище хороша». Я счастлив, и постараюсь улучшить свои показатели, расти и становиться ещё лучшим стрелком и биатлонистом в каждой гонке», — приводит слова Бабикова пресс-служба IBU.