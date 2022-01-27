«Разгильдяйство!» Драчёв раскритиковал руководство СБР за невылет членов команды на ОИ

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с невылетом пяти членов сборной России в Пекин, где 4 февраля стартуют Олимпийские игры. В их число вошли две биатлонистки — Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
«Безответственность и разгильдяйство! Дай бог, чтобы эта ситуация с невылетом спортсменок и Шашилова благополучно разрешилась и все в итоге добрались до Пекина.
Ладно, заболел Саша Печёрский — это очень печально. Нехорошая история, что сборная России поедет на Олимпийские игры без главного сервисмена. Но когда команда едет на Олимпиаду без тренера… В СБР не знали, когда им вылетать в Пекин? Когда и у каких QR-кодов истекает срок? Это несерьёзно. Вопросы надо задавать руководству и правлению СБР, которые устроили такой бардак», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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