Ольга Подчуфарова завершит карьеру после сегодняшней «Гонки звёзд»

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что собирается завершить профессиональную карьеру после «Гонки звёзд», которая проходит сегодня, 28 января, в Москве.

Подчуфарова уже объявляла о завершении карьеры после сезона-2017/2018, но летом 2019 года она сообщила о том, что изменила своё решение.

Союз биатлонистов России дал добро на переход Ольги Подчуфаровой в сборную Словении, однако спортсменка не получила гражданство страны и так и не выступила за европейскую сборную.

В «Гонке звёзд», помимо Подчуфаровой, примут участие Николай Круглов, Антон Шипулин, Александр Легков, Иван Черезов, Матвей Елисеев, Анна Богалий и другие известные спортсмены. Гонка стартовала в 17:55 по московскому времени.