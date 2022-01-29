Себастиан Самуэльссон пожаловался на холод в своём номере в Пекине

Олимпийский чемпион в эстафете, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон пожаловался на холод в своём номере в олимпийской деревне Пекина.

«Спокойной ночи из Пекина и моей комнаты, где ночью температура 12 градусов», — написал Самуэльссон в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Себастиана Самуэльссона

Позже Себастиан добавил, что в его комнату принесли обогреватель.

5 февраля соревнования по биатлону в рамках Олимпийских игр в Пекине откроются смешанной эстафетой. Последняя гонка у мужчин — масс-старт — состоится 18 февраля. Церемония закрытия Олимпиады запланирована на 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).