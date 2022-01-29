Кристиансен: Олимпиаду не стоило проводить в этом году. Даже в следующем было бы рано

Победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о целесообразности проведения Олимпийских игр в Пекине (Китай) в 2022 году. Кристиансен вошёл в олимпийский состав сборной Норвегии.
«Олимпиаду не стоило проводить в этом году. Возможно, даже в следующем было бы рановато. Ситуация с коронавирусом сейчас хуже, чем раньше. Можно сказать, что вирус более мягкий и поражает не так сильно. Это хорошо, но последствием для нас, спортсменов, является то, что мы не сможем выйти на старт, если заразимся. Я даже не осмеливаюсь думать о таком исходе», — приводит слова Кристиансена VG.
Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонист проведут первый старт 5 февраля, они пробегут смешанную эстафету. За Норвегию выступят Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё.
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