Истомин: у Василия Томшина чемпионат Европы в целом пока складывается не очень

Тренер сборной России Артём Истомин прокомментировал выступление Петра Пащенко и других биатлонистов команды в гонке преследования на чемпионате Европы в Арбере (Германия). Пащенко завоевал серебро, он допустил 5 промахов по ходу гонки.
«Я очень рад за Петю. В трёх гонках он был кандидатом на медаль. И в индивидуальной гонке он шёл с трем нолями, я рассчитывал, что он попадёт в медали. Вчера также.
Сегодня он — молодец, справился и на дистанции, и на стрельбе отработал хорошо, и наконец-то получил свою медаль.
У Василия Томшина чемпионат в целом пока складывается не очень. В каждой гонке чего-то не хватает. Вчера в спринте везения не хватило, он пришёл в очень сильный порыв, нужно было сносить чуть ли не на соседнюю мишень, чтобы попасть.
Что помешало Поршневу сегодня? Нужно было приходить на последний рубеж, вставать впереди, работать быстрее и ничего не ждать. Потому что он дождался того, что сзади приехали соперники, и как раз таки они и выехали впереди него. Все, кто с ним приехали, все стреляли, поэтому надо было быстрее отстреливаться и уезжать, даже если на штрафные — ничего страшного», — сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».
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