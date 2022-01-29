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Павел Максимов объяснил, почему Пащенко потерял шапку во время пасьюта на ЧЕ

Павел Максимов объяснил, почему Пащенко потерял шапку во время пасьюта на ЧЕ
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Тренер сборной России Павел Максимов объяснил ситуацию с потерянной шапкой у биатлониста команды Петра Пащенко после четвёртого огневого рубежа в пасьюте чемпионата Европы.

«Условия были сложные и у всех разные. Ветер был с сильными порывами. На третий рубеж пришла первая группа лидеров, и у них был сильный порыв, они очень долго стояли, порядка 20-25 секунд выжидали порыв. Потому что невозможно было стрелять, и видимость была плохая. Здесь уже кому как повезло.

На последнем огневом рубеже во время стрельбы Поршневая поддувал приличный ветер. Первую мишень он закрыл, потом подул ветер, и он стоял, пережидал. У Петра Пащенко запотели очки, он хотел их скинуть. Душки прилипли к шапке, и получилось, что он вместе с шапкой их скинул», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

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