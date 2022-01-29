Хованцев: в России Стремоус попала в разряд «остальных». Мы выхолащиваем спортсменов

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал победу Алины Стремоус в гонке преследования на чемпионате Европы в Арбере (Германия). До весны 2020 года она выступала за Россию, но затем перешла в сборную Молдавии.



«Стремоус родилась и тренировалась в России — развивалась то девушка в нашей стране. Дело в том, что спортсменам нужно что-то иметь на жизнь. Люди, которые попадают в сборную России имеют какие-то стипендии и так далее, а что другим делать? В России Стремоус попала в разряд «остальных». У Алины была мотивация и стремление выступать, поэтому она приняла решение уехать в Молдавию.



В Россию сложнее пробиться в команду. У нас намного более жёсткая система отбора. Сейчас нет единой дороги, по которой должны шагать спортсмены. У нас же каждый сам по себе. У нас не первый раз, когда мы выхолащиваем спортсменов. У Стремоус так сложилась ситуация, что её не брали на сборы, но спортсменка не пропала и продолжает доказывать свою состоятельность в сборной Молдавии», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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