Губерниев: тренеры сборной России решают какие-то свои задачи. Это вы проиграли эстафету!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал пятое место российской команды в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.
«Мы не заслужили сегодня медаль. Это просто чудовищные результаты. Эстафету проиграли российские тренеры, они проявили непрофессионализм. Отвечать будут тренеры. Как и в прошлом сезоне, проигрывает из-за тренеров, которые решают какие-то свои задачи и что-то там шушукают. Ничего толком не объясняют. Есть информация, что Гербулова не захотела эстафету бежать. Или она хотела, а её не поставили. Тренеры, скажите нам. СБР? Это чемпионат Европы, прямой эфир на всю страну. Почему сегодня Поршнев не бежал? Какие вы решения принимали? Что случилось с Томшиным? Почему не справился? Может, с лыжами залёт? Последний круг мы не бежим. Тренеры резерва, вы сегодня проиграли эту эстафету! Не спортсмены, которые делали всё возможное», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
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