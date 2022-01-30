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Сборная России в смешанной эстафете на чемпионате Европы зашла на 5 штрафных кругов

Сборная России в смешанной эстафете на чемпионате Европы зашла на 5 штрафных кругов
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Сборная России по биатлону зашла на 5 штрафных кругов в смешанной эстафете на чемпионате Европы – 2022, который проходит в Арбере (Германия). Россиянине финишировали пятыми, гонку выиграла команда Норвегии.

Россию в гонке представили Василий Томшин, Пётр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. Ни один из представленных биатлонистов не смог обойтись без штрафного круга.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия
Смешанная эстафета, 4x7,5 км.

1. Норвегия — 1:17.44,9 (2+11).
2. Германия +18,6 (2+13).
3. Швейцария +4.53,7 (5+18).
4. Франция +5.04,5 (3+18).
5. Россия +5.06,4 (5+21).
6. Австрия +5.26,7 (2+17).
7. Беларусь +5.42,2 (7+18).
8. Украина +6.09,1 (7+16).
9. Румыния +4.43,3 (+2.00,0 штраф) (4+12).
10. Швеция +7.03,7 (6+17).

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