Сборная России в смешанной эстафете на чемпионате Европы зашла на 5 штрафных кругов
Поделиться
Сборная России по биатлону зашла на 5 штрафных кругов в смешанной эстафете на чемпионате Европы – 2022, который проходит в Арбере (Германия). Россиянине финишировали пятыми, гонку выиграла команда Норвегии.
Россию в гонке представили Василий Томшин, Пётр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. Ни один из представленных биатлонистов не смог обойтись без штрафного круга.
Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия
Смешанная эстафета, 4x7,5 км.
1. Норвегия — 1:17.44,9 (2+11).
2. Германия +18,6 (2+13).
3. Швейцария +4.53,7 (5+18).
4. Франция +5.04,5 (3+18).
5. Россия +5.06,4 (5+21).
6. Австрия +5.26,7 (2+17).
7. Беларусь +5.42,2 (7+18).
8. Украина +6.09,1 (7+16).
9. Румыния +4.43,3 (+2.00,0 штраф) (4+12).
10. Швеция +7.03,7 (6+17).
Комментарии
- 30 января 2022
-
14:52
-
14:46
-
14:23
-
14:05
-
13:54
-
11:33
-
10:30
-
08:38
-
08:30
-
07:03
-
05:26
- 29 января 2022
-
22:10
-
21:45
-
20:14
-
19:28
-
19:02
-
18:46
-
18:24
-
18:06
-
18:03
-
16:46
-
16:33
-
16:03
-
15:02
-
14:42
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
14:02
-
13:56
-
13:54
-
13:52
-
13:49
-
13:09
-
13:05
Партнерский контент