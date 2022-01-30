Швеция не стала подавать протест на инцидент с Бабиковым. У России останется золото

Сборная Швеции по биатлону не стала подавать протест на инцидент со столкновением Габриэля Стегмайра с российским биатлонистом Антоном Бабиковым.

Таким образом, россияне не получат штрафных санкций и не будут дисквалифицированы с гонки. Золотые медали останутся за российской национальной командой. Французы получат серебро, немцы — бронзу.

Напомним, ранее сборная России в составе Евгении Буртасовой и Антона Бабикова завоевала золото в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Отметим, что Евгения Буртасова сумела отстрелять в гонке без промахов, она также не использовала ни одного дополнительного патрона. Антон Бабиков зашёл на штрафной круг и использовал 7 дополнительных выстрелов.