Буртасова может заменить на Олимпийских играх Васнецову. У Валерии обнаружен ковид
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В сборной России по биатлону может произойти замена. Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине (Китай) на вынужденную замену. В команде хотят заменить Валерию Васнецову на Евгению Буртасову.
Причиной является сдача двух положительных тестов на коронавирус у Васнецовой. Из-за этого спортсменка была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель.
Васнецова вместе с Ириной Казакевич и старшим тренером Михаилом Шашиловым прилетела в Пекин позднее других членов сборной. Они не смогли вылететь первым рейсом из-за проблем с документами. При этом в СБР сообщали, что все они по прилёте сдали отрицательные тесты.
Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.
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