Буртасова может заменить на Олимпийских играх Васнецову. У Валерии обнаружен ковид

В сборной России по биатлону может произойти замена. Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине (Китай) на вынужденную замену. В команде хотят заменить Валерию Васнецову на Евгению Буртасову.



Причиной является сдача двух положительных тестов на коронавирус у Васнецовой. Из-за этого спортсменка была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель.

Васнецова вместе с Ириной Казакевич и старшим тренером Михаилом Шашиловым прилетела в Пекин позднее других членов сборной. Они не смогли вылететь первым рейсом из-за проблем с документами. При этом в СБР сообщали, что все они по прилёте сдали отрицательные тесты.

Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.