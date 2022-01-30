Губерниев: в паспорте здоровья Буртасовой просто надо заполнить пропущенные дни

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможную замену российской биатлонистки Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову. Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России подали заявку на замену в сборной страны на Олимпийских играх из-за заражения Васнецовой коронавирусом.



Для замены Буртасовой необходимо предоставить документы. Губерниев напомнил, что ничего сложного в этом нет.



«И по паспорту здоровья Буртасовой! Там просто надо заполнить пропущенные дни, есть специальная графа! И вперёд, в Пекин! Евгения чувствовала же себя хорошо и не хворала!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Васнецова подтвердила, что не сможет выступить на Олимпиаде из-за коронавируса. Она сдала два положительных теста.