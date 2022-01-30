Губерниев: в паспорте здоровья Буртасовой просто надо заполнить пропущенные дни

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможную замену российской биатлонистки Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову. Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России подали заявку на замену в сборной страны на Олимпийских играх из-за заражения Васнецовой коронавирусом.
Для замены Буртасовой необходимо предоставить документы. Губерниев напомнил, что ничего сложного в этом нет.
«И по паспорту здоровья Буртасовой! Там просто надо заполнить пропущенные дни, есть специальная графа! И вперёд, в Пекин! Евгения чувствовала же себя хорошо и не хворала!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Васнецова подтвердила, что не сможет выступить на Олимпиаде из-за коронавируса. Она сдала два положительных теста.
- 30 января 2022
-
22:26
-
18:48
-
18:40
-
17:31
-
17:23
-
17:16
-
17:10
-
17:07
-
16:51
-
16:50
-
16:47
-
16:41
-
16:35
-
16:30
-
16:11
-
15:51
-
15:32
-
14:52
-
14:46
-
14:23
-
14:05
-
13:54
-
11:33
-
10:30
-
08:38
-
08:30
-
07:03
-
05:26
- 29 января 2022
-
22:10
-
21:45
-
20:14
-
19:28
-
19:02
-
18:46
-
18:24