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Губерниев: в паспорте здоровья Буртасовой просто надо заполнить пропущенные дни

Губерниев: в паспорте здоровья Буртасовой просто надо заполнить пропущенные дни
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможную замену российской биатлонистки Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову. Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России подали заявку на замену в сборной страны на Олимпийских играх из-за заражения Васнецовой коронавирусом.

Для замены Буртасовой необходимо предоставить документы. Губерниев напомнил, что ничего сложного в этом нет.

«И по паспорту здоровья Буртасовой! Там просто надо заполнить пропущенные дни, есть специальная графа! И вперёд, в Пекин! Евгения чувствовала же себя хорошо и не хворала!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Васнецова подтвердила, что не сможет выступить на Олимпиаде из-за коронавируса. Она сдала два положительных теста.

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