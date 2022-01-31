Стали известны результаты тестов на коронавирус сборной России по биатлону

Новых случаев заражения коронавирусом в сборной России по биатлону на Олимпиаде 2022 года в Пекине не выявлено. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в команде.

«Взятые тесты оказались отрицательными», — сообщил источник.

Напомним, изначально в женскую команду попали Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, запасными были названы Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова. Вчера, 30 января, стало известно, что Васнецова заразилась коронавирусом, из-за чего ей придётся пропустить Олимпиаду. В составе сборной её может заменить Буртасова.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР).

