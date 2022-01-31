Стали известны подробности состояния Васнецовой, которая заразилась ковидом и пропустит ОИ

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал о состоянии биатлонистки национальной команды Валерии Васнецовой. Ранее сообщалось, что Васнецова заразилась коронавирусом. По этой причине спортсменка вынуждена пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Всем, кто беспокоится о здоровье Леры Васнецовой. Разговаривал с ней сейчас. Сказать, что она очень расстроена, — ничего не сказать. Чувствует себя удовлетворительно, температура скачет, есть симптомы. Никому не пожелаешь оказаться в такой ситуации на своей первой Олимпиаде», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

Напомним, вместо Васнецовой на Олимпиаде-2022 может выступить Евгения Буртасова.