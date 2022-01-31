Тренер сборной России предупредил Антона Бабикова о необходимости быть готовым к ОИ-2022

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский предупредил Антона Бабикова о том, что тот должен быть готов к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай). Изначально Бабиков попал в число запасных, однако его могут вызвать на замену, если кто-либо из спортсменов, попавших в основу национальной команды, заразится коронавирусом.
«Вот как раз сегодня после тренировки я связываюсь с Антоном и буду напоминать ему, чтобы был готов. У него всё оформлено, всё есть, аккредитация получена.
В отличие от тех спортсменов, которые приезжают на Игры как на фестиваль спорта, мы едем за медалями. А медали — это бой, их надо вырывать с потом и кровью. И, естественно, сейчас все думают о том, как не подхватить ковид и как подвести себя к стартам в идеальном состоянии. Для этого нужно учесть всё-всё-всё», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».
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