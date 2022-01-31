«Я в шоке от местной погоды». Алимбекова опубликовала пост после прибытия на Олимпиаду
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост о тренировке перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Это я немножко в шоке от местной погоды. Всем тёплый привет из морозного Чжанцзякоу», — написала Алимбекова.
Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой.
Алимбекова занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, уступая лишь норвежке Марте Рёйселанд. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. 5 февраля соревнования в биатлоне откроются смешанной эстафетой.
Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси
Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина.
Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
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