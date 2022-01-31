«Я в шоке от местной погоды». Алимбекова опубликовала пост после прибытия на Олимпиаду

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост о тренировке перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Это я немножко в шоке от местной погоды. Всем тёплый привет из морозного Чжанцзякоу», — написала Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой.

Алимбекова занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, уступая лишь норвежке Марте Рёйселанд. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. 5 февраля соревнования в биатлоне откроются смешанной эстафетой.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси

Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина.

Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.