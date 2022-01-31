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«Тут очень холодно и ветрено». Даниил Серохвостов опубликовал фото с тренировки

«Тут очень холодно и ветрено». Даниил Серохвостов опубликовал фото с тренировки
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов в своём «инстаграме» опубликовал фото с тренировки в преддверии старта Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Тут очень холодно и ветрено», — написал Серохвостов.

Фото: «Инстаграм» Даниила Серохвостова

В заключительной перед Олимпиадой гонке Кубка мира — эстафете в Антхольце (Италия) — Серохвостов завоевал серебро в составе сборной России. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. 5 февраля соревнования в биатлоне откроются смешанной эстафетой.

В состав мужской сборной России на Олимпиаду в Пекине вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. В заявку женской команды изначально были включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Однако Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус, её должна заменить Евгения Буртасова.

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