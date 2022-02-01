Евгения Буртасова: мне 28 лет, и у меня только кошки

Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) поделилась эмоциями от того, что может выступить на Олимпийских играх – 2022 в качестве запасной.

«Конечно, я посмотрела расписание гонок на Олимпиаде. Первая будет 5 февраля, это смешанная эстафета. Мне нереально на неё успеть. Думаю, там уже готовы составы. Я же еду туда как пятый человек, то есть в любом случае запасной. Если где-то что-то, то понятно, что буду на подстраховке.

В голове, наверное, ничего не происходит. Это же неточная информация. То есть они подали документы — хорошо, сидим дальше. Я такой человек, что не буду особо сильно переживать из-за этого, суету наводить. Нет, буду сидеть так же. Надо — я приеду. По моей стрельбе видно, что я не особо нервничаю. Что-то в голове взрывается, но это всегда внутри меня. Если у меня какие-то проблемы, то в любом случае об этом никто не будет знать. У меня это всё всегда под маской смеха. Все знают, что я весёлый человек. Все переживания только во мне происходят.

У каждого спортсмена Олимпиада — главная мечта. Это наше высшее достижение, выше не прыгнешь. Олимпийская медаль — это всё для спортсмена. Некоторые говорят: «Вот вы ездите, бабки зарабатываете». Ну это как приятный бонус. А всё остальное — у тебя и жизни нет, ты и дома не бываешь, родителей не видишь, не видишь, как дети растут. А мне 28 лет, и у меня только кошки. Но у нас такая работа, мы сами её выбрали и идём к мечте», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».