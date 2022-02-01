К. Резцова — о коронавирусе Васнецовой: это очень жёстко

Призёр этапов Кубка мира российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала положительный ПЦР-тест Валерии Васнецовой, которая уже прилетела в Пекин (Китай) для участия в дебютных Олимпийских играх. Васнецову в составе команды может заменить Евгения Буртасова (Павлова).

«Очень обидно за неё. Они мучительно долго пробивались сюда, уже это выбивало из равновесия. Но когда ты через всё прорываешься, добираешься до Олимпийской деревни и уже перед стартом получаешь такие новости — это очень жёстко и ужасно.

И для всей команды это сразу удар. Когда такое случается с кем-то из персонала — тоже плохо, но не настолько. Вот доктора у нас изолировали. Справляемся. Всех можно заменить, но спортсмена — не получится», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».