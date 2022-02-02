Александр Логинов замёрз и досрочно закончил тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Биатлонист сборной России Александр Логинов замёрз и досрочно закончил тренировку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».
Сообщается, что на вечерней тренировке Логинов провёл около часа. После этого спортсмен собрал вещи, сообщил тренерам, что замёрз, и уехал в направлении раздевалки. Также сообщается, что, несмотря на солнечную погоду, температура воздуха на биатлонном стадионе составляет -15 градусов Цельсия, но в сочетании с сильным ветром она ощущается как -23.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит как команда ОКР (Олимпийского комитета России).
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