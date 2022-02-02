Названа биатлонистка, которая может заменить на ОИ заразившуюся ковидом украинку Билосюк

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины объявил, кто в случае необходимости заменит Елену Билосюк (Пидгрушную) на Олимпийских играх – 2022 Пекине (Китай). Ранее Билосюк сдала положительный тест на коронавирус.
«В связи с этим тренерский совет Федерации биатлона Украины обратился в Национальный олимпийский комитет Украины по включению Анастасии Меркушиной в состав Олимпийской сборной в статусе запасной спортсменки, которая сможет в случае необходимости заменить Елену, если состояние последней не улучшится.
Планируется, что уже 5 февраля после прохождения процедуры и обязательного получения двух негативных ПЦР-тестов с разницей в 24 часа Меркушина отправится в Пекин.
Окончательное решение по заявке на олимпийские гонки будет приниматься тренерским советом с учетом состояния Билосюк», — говорится на сайте НОК Украины.
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