Буртасова вылетела в Пекин, где заменит заразившуюся ковидом Васнецову

Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) вылетела на Олимпийские игры – 2022 в Пекин (Китай). Буртасова заменит в составе сборной России заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

Публикация доступна в «инстаграме» Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, Васнецова вместе с Ириной Казакевич и старшим тренером Михаилом Шашиловым прилетела в Пекин позднее других членов сборной. Они не смогли вылететь первым рейсом из-за проблем с документами. В Пекине Валерия сдала два положительных теста на коронавирус.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Соревнования в биатлоне откроются 5 февраля смешанной эстафетой.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.