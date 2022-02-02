Буртасова вылетела в Пекин, где заменит заразившуюся ковидом Васнецову
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Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) вылетела на Олимпийские игры – 2022 в Пекин (Китай). Буртасова заменит в составе сборной России заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.
Публикация доступна в «инстаграме» Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, Васнецова вместе с Ириной Казакевич и старшим тренером Михаилом Шашиловым прилетела в Пекин позднее других членов сборной. Они не смогли вылететь первым рейсом из-за проблем с документами. В Пекине Валерия сдала два положительных теста на коронавирус.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Соревнования в биатлоне откроются 5 февраля смешанной эстафетой.
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