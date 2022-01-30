В олимпийской сборной России по биатлону коронавирус. Уже идёт речь об экстренной замене

Олимпиада-2022 в Пекине подарит нам много неожиданностей, связанных с коронавирусом. Целый ряд спортсменов сборной России уже столкнулся с трудностями, которые влекут за собой положительные тесты, но, кажется, это только начало.

В воскресенье, 30 января, стало известно о том, что в сборной России по биатлону снова проблемы с надоевшим всем вирусом. Несколько дней назад стало известно о том, что в Китай не поедет глава сервис-группы Александр Печерский. Уже в Пекине положительные тесты сдавал тренер Сергей Башкиров. А теперь напасть дошла и до спортсменов.

По сообщению СБР два положительных теста сдала биатлонистка Валерия Васнецова.

«Два теста Васнецовой были сделаны в Пекине. Тесты на Олимпиаде берут каждый день у всех. Если хоть один тест положительный — человека изолируют. Если два теста положительных, то человека переводят из Олимпийской деревни в карантинный отель. У остальных членов сборной негативные тесты? Естественно. Если бы был хоть один, то и этот спортсмен был бы удалён», – рассказал глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов «СЭ».

Примечательно, что Васнецова вылетела в Китай на два дня позже основной команды. У неё, а также у Ирины Казакевич и старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова ещё в Москве возникли проблемы с документами. Их удалось оперативно устранить, однако комментатор Дмитрий Губерниев считает, что задержка могла стать роковой.

«Спортсменке — здоровья, ужасно жаль. Хочу сказать, что Лере нужно было внимательнее относиться к документам, чтобы улететь вместе с основной группой биатлонистов. Это касается всех, всем нужно держать руку на пульсе! Это серьёзное дело! Жаль, что некому было подсказать и Лере, и другим, кто оказался в этой ситуации. Буртасова, конечно, заменит Васнецову, в том числе в эстафете может пригодиться, но жаль, что Васнецова не улетела сразу, это могло стать фатальной ошибкой. Нужно было сразу улетать и минимизировать риски», – заметил Губерниев в беседе с корреспондентом «Матч ТВ».

Согласно действующим в Китае правилам, Васнецова ещё может выступить на Олимпиаде, как только сдаст серию положительных тестов. Но тренеры решили не ждать, а тут же стали обсуждать возможную замену. Очевидно, что главный кандидат на экстренную замену – Евгения Буртасова (Павлова). Примечательно, что в воскресенье Буртасова вместе с Антоном Бабиковым выиграла сингл-микст на чемпионате Европы и финишировала с флагом.

Впрочем, сама Евгения пока в замене совершенно не уверена. «У меня нет документов на Олимпиаду. Почему я должна ехать, если документы туда у меня полностью не готовы? Для безопасности надо было две недели вести дневник здоровья о своём самочувствии, когда выдаётся аккредитация. У Антона Бабикова есть дневник, он его вёл. Я получила информацию только дня три назад. Сейчас уже начала вести», – сказала спортсменка после сингл-микста.

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По всей видимости, заполнение дневника не должно стать серьёзной преградой на пути спортсменки в Пекин, хотя странно, что в такой непростой ситуации первая запасная его не заполняла. У неё уже есть аккредитация, впереди тесты и вылет в Китай.

Безусловно, Васнецову очень жаль. Ей не повезло, а ведь она могла бы помочь команде в эстафете. Но Буртасова может стать равноценной заменой – Евгения сейчас пребывает в отличной форме. Остаётся надеяться, что всем остальным повезёт не заразиться.