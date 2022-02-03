Александр Логинов назвал особенности олимпийской биатлонной трассы в Пекине

Биатлонист сборной России Александр Логинов рассказал об особенностях олимпийской трассы на Играх в Пекине (Китай).

«Первые два километра — это постоянный ветер в спину, и ты этот ветер особо не чувствуешь. Когда мы катаемся, то нам даже жарко. Но как только разворачиваемся в обратную сторону, ветер дует в лицо, сразу же лицо очень сильно замерзает, и прямо хочется надеть термобельё с ветрозащиткой. Это на самом деле необычно», — рассказал Александр Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.