Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Александр Логинов назвал особенности олимпийской биатлонной трассы в Пекине

Александр Логинов назвал особенности олимпийской биатлонной трассы в Пекине
Комментарии

Биатлонист сборной России Александр Логинов рассказал об особенностях олимпийской трассы на Играх в Пекине (Китай).

«Первые два километра — это постоянный ветер в спину, и ты этот ветер особо не чувствуешь. Когда мы катаемся, то нам даже жарко. Но как только разворачиваемся в обратную сторону, ветер дует в лицо, сразу же лицо очень сильно замерзает, и прямо хочется надеть термобельё с ветрозащиткой. Это на самом деле необычно», — рассказал Александр Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.

Новость по теме
Александр Логинов: настроение шикарное, улыбка с лица не сходит. Шутка
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022