Александр Логинов назвал особенности олимпийской биатлонной трассы в Пекине
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Биатлонист сборной России Александр Логинов рассказал об особенностях олимпийской трассы на Играх в Пекине (Китай).
«Первые два километра — это постоянный ветер в спину, и ты этот ветер особо не чувствуешь. Когда мы катаемся, то нам даже жарко. Но как только разворачиваемся в обратную сторону, ветер дует в лицо, сразу же лицо очень сильно замерзает, и прямо хочется надеть термобельё с ветрозащиткой. Это на самом деле необычно», — рассказал Александр Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.
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