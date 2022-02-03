Александр Логинов: настроение шикарное, улыбка с лица не сходит. Шутка

Биатлонист сборной России Александр Логинов рассказал об ожиданиях от зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Настроение шикарное, просто улыбка с лица не сходит. Ну это шутка, конечно. Но впечатления хорошие. Даже в период такой тяжёлой ситуации с коронавирусом всё равно стараемся воспринимать Олимпиаду как праздник, как очень важное событие. Самое главное — это в любом случае здоровье, но мы сюда приехали выступать, бороться за самые высокие места. Поэтому мы с позитивом и хорошим настроением настраиваемся», — рассказал Александр Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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