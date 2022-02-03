Загурский оценил условия для стрельбы на олимпийской биатлонной трассе в Китае

Тренер женской сборной России Николай Загурский высказался об особенностях стрельбы на биатлонной трассе в китайском Чжанцзякоу.

«Сегодня ветер был устойчивый, достаточно сильный, и пристреляться по такому ветру спортсменам не составляло труда. Он же дул время с одной стороны и примерно с одинаковой скоростью. Но вот вчера было совсем иначе: ветер закручивал, постоянно менял направление и силу. Если такой ветер будет на соревнованиях – это создаст большие трудности. Но за те сутки, что мы здесь, такой переменчивый ветер был только один раз, в остальном – устойчивый и довольно ровный по скорости.

Конечно, определённые нюансы стрельбы мы подметили. Смотрим и за спортсменами других сборных, как и их тренеры за нами. На пристрелке оцениваем патроны – как они держат ветер, чтобы убедиться, что всё нормально. Мы же работаем, а не просто так смотрим в трубу с тренерской биржи. Спортсмены справятся со всеми трудностями – мы зимний вид спорта, будем готовы к любым условиям», — передаёт слова Загурского корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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