Старший тренер сборной Беларуси рассказал об ограничениях по общению в команде

Старший тренер сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин рассказал, как проходит жизнь в Олимпийской деревне во время пандемии.

«Мировая пандемия, конечно, немного портит всё. Но жизнь в Олимпийской деревне кипит, магазины, парикмахерские работают, тренажёрный зал открыт. Общение же спортсменов друг с другом сведено к минимальному.

Есть ли внутри сборной Беларуси ограничения? Конечно, есть. Все же видят, что количество заболевших ковидом каждый день увеличивается. Это многих спортсменов пугает. Тем более все приехали сюда соревноваться, а не болеть. Кому же захочется пропускать старт, когда ты уже на Олимпиаде? Нет такого, чтобы мы напрямую говорили – не общайся с тем или этим, но все профессионалы, сами всё понимают. У всех есть семьи, которым можно уделить внимание, пообщавшись онлайн. Просто на этом празднике спорта так уж вышло», — сказал Падин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.