«У меня болит желудок. Плачу каждый день». Валерия Васнецова — о еде в карантинном отеле

Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на условия питания в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней.

Я очень сильно похудела и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно.

Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна.

У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», — написала Валерия у себя в «инстаграме».

Напомним, 30 января стало известно, что российская биатлонистка Валерия Васнецова не сможет выступить на Олимпийских играх 2022 года. Причиной стали два положительных теста на коронавирус.

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