Юрий Каминский: единодушно решили, что в смешанной эстафете надёжный состав должен быть

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о составе на первую гонку Олимпийских игр – 2022 в Пекине.

В смешанной эстафете 5 февраля за Россию выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.



«Мы, конечно, рассматривали всех спортсменов. Более-менее единодушно решили, что здесь надёжный состав должен быть, опытный. Во-первых, Логинов на сегодня и по результату лидер. Если не ставить его, то на кого заменять? А Латыпов, думаю, как и всегда, в эстафете достаточно надёжен, даже несмотря на то, что совершал промахи. Он сам же эти промахи отрабатывал. Но на сегодня стрельба у него нормализовалась. На то были технические причины. Мы их отработали, и сейчас всё нормально», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».