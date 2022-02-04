Зигфрид Мазе: китайцы проделали классную работу. Это чем-то даже похоже на Сочи

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе высказался об условия проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине, сравнив их с Олимпиадой в Сочи в 2014 году.
«Мне нравятся здешние условия. Да, бывает слишком холодно, но у нас же зимний вид спорта. Хочу сказать, что я очень счастлив здесь находиться, поскольку Играм предшествовало довольно много критики в адрес китайцев, но они проделали действительно классную работу. Это чем-то даже похоже на Сочи. Тогда французские медиа были настроены скептически и тоже критиковали россиян. Ну а что в итоге? Россия провела, пожалуй, лучшую Олимпиаду. И здесь сейчас всё выглядит так, что Игры тоже должны пройти хорошо», — сказал Зигфрид в эфире «Матч ТВ».
Напомним, церемония открытия зимней Олимпиады — 2022 состоится завтра, 4 февраля, и начнётся в 15:00 по московскому времени. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда ОКР. Первые соревнования в рамках Олимпиады также состоятся 4 февраля. Игры завершатся 20 февраля.
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