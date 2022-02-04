К. Резцова: с каждым днём ощущения от ОИ-2022 становятся лучше. Поначалу было всё сумбурно

25-летняя российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась об условиях в Пекине (Китай) перед стартом Олимпийских игр – 2022, а также рассказала о том, как повлияло на неё рождение дочери.

«Пока волнения нет, засыпаю нормально. Обычно на Кубке мира перед гонками думаешь: «А как может быть?» Пока не думала. Мы тут уже неделю, и с каждым днём ощущения от Олимпиады становятся лучше. Поначалу мы приехали, и было всё сумбурно, непонятно. А теперь, во-первых, каждый день солнце в окошко. Я просыпаюсь с улыбкой, всё классно. Плюс не так плохо сплю, как предполагалось. То есть у меня уже нормализовался режим. Народ подъехал, и появилось ощущение праздника.

Я начинаю кайфовать и замечать какие-то мелочи, которые будоражат. Повсюду олимпийские кольца — классно. Сейчас реально стараюсь жить моментом, я же приехала на Олимпиаду, это круто. Каждый человек к этому стремится, но не у всех это получается. Слава богу, я здесь и всё спокойно с учётом ковидной ситуации. Стараюсь максимально всё самое крутое отсюда забрать. С дочкой разговариваю два раза в день, а третий уже не успеваю, потому что мне спать надо, когда они приходят со второго сна. Два раза по часу обязательно болтаю.

Стала мамой и будто бы переродилась? Да. Не знаю, как это объяснить. Взросление, что ли. Раньше я была очень суетной. Куда ни пойди, я всё время была и за эту движуху, и за ту. А сейчас всё сначала в моей голове перерабатывается, только потом осуществляется. То есть какое-то внутреннее спокойствие пришло. У меня есть прекраснейшая, замечательнейшая дочь, и каждая моя мысль всегда с ней связана. Это не описать словами. Она часть меня, и всё, что происходит, тем или иным образом связано с ней. Она мне придаёт это внутреннее спокойствие. Я знаю, что у меня в этой жизни, можно сказать, есть всё. То есть я действительно счастлива. Наверное, поэтому даже здесь в такой ответственный момент чувствую спокойствие и просто наслаждаюсь этим», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».