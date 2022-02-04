К. Резцова: сидит желание пойти на церемонию открытия ОИ. Но понимаю, для чего мы здесь

25-летняя российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась на тему возможного посещения церемонии открытия Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

«Конечно, где-то внутри меня сидит желание пойти на церемонию открытия Олимпиады. Но понимаю, для чего мы здесь, и это явно не церемония открытия. Во-первых, ради церемонии надо спуститься с гор. Во-вторых, это туда-обратно ездить. В-третьих, неизвестно, во сколько мы вернёмся. То есть ну совсем никак», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.